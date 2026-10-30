Seguridad

Ejecutan a Un Hombre y Lesionan a Otro en Arboledas de Santa Rosa en Apodaca, NL

El sobreviviente fue trasladado al Hospital Metropolitano, mientras autoridades investigan el ataque y buscan a los responsables

Citan a dos hombres y los reciben a balazos en ApodacaMatan a un hombre y lesionan a otro en Apodaca

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Las víctimas presuntamente fueron citadas en el lugar y sorprendidas por sujetos armados que después escaparon.

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