Ejecutan a Un Hombre y Lesionan a Otro en Arboledas de Santa Rosa en Apodaca, NL

Un hombre sin vida y otro gravemente lesionado fue el saldo de un ataque a balazos registrado la noche del jueves en calles de la colonia Arboledas de Santa Rosa V Sector, en el municipio de Apodaca, lo que provocó una intensa movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron cerca de las 20:00 horas, en el cruce de las calles Arboledas de Santa Rosa y Níspero, justo en el exterior de una caseta de vigilancia de un sector privado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las dos víctimas, quienes presuntamente serían residentes del municipio de San Nicolás de los Garza, habrían sido citadas en dicho lugar. Sin embargo, al arribar fueron sorprendidas por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego directamente en su contra.

Tras la agresión, los responsables escaparon del sitio con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad o características.

Luego del reporte de detonaciones de arma de fuego, al lugar acudieron paramédicos y elementos policiacos, quienes localizaron a dos hombres con heridas de bala.

Al revisar a una de las víctimas, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El hombre, cuya identidad no había sido establecida, presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía pública, a unos centímetros de una motocicleta.

El segundo lesionado logró sobrevivir a la agresión, aunque presentaba lesiones de consideración, por lo que recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde quedó bajo atención médica.

La zona fue acordonada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y policías municipales, quienes resguardaron el perímetro para permitir el trabajo de los peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

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Durante las diligencias, los especialistas realizaron la búsqueda, el levantamiento de casquillos y la recolección de diversos indicios que pudieran ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer el móvil del ataque, determinar cómo fueron citadas las víctimas en ese punto e identificar a los responsables de la agresión armada.

Con información de Adriana Garcino/Noticias N+

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