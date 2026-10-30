Joven de 21 Años es Detenido en Posesión de un Fusil y Narcóticos en Hermosillo

Un joven de 21 años fue detenido al norponiente de Hermosillo, luego de que elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y de la Secretaría de Marina lo sorprendieran en posesión de un fusil de asalto AK-47, cargadores abastecidos, un chaleco balístico y narcóticos.



El detenido, identificado como Ramón Mauricio 'N', señalado como objetivo criminal prioritario, fue arrestado al mediodía del jueves, en el cruce de las calles Coomitin y Maderas Oriente, en la colonia Palo Fierro.



Durante la intervención, los agentes le aseguraron un fusil conocido como “cuerno de chivo”, cinco cargadores abastecidos y un chaleco balístico.



Además, entre sus pertenencias encontraron 30 envoltorios con mariguana y 50 más con un polvo blanco granulado con características de la droga cristal.



Tras el aseguramiento, Ramón Mauricio fue arrestado y quedó a disposición del Ministerio Público del fuero federal, debido a la posesión de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud.