Seguridad

Joven de 21 Años es Detenido en Posesión de un Fusil y Narcóticos en Hermosillo

El sujeto fue capturado por elementos de la Policía Estatal en la colonia Palo Fierro de la ciudad

Joven de 21 Años es Detenido en Posesión de un Fusil y Narcóticos en HermosilloJoven de 21 Años es Detenido en Posesión de un Fusil y Narcóticos en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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