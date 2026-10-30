Inundaciones en Guaymas, Sonora: Vehículos y Una Mujer son Arrastrados por la Corriente

Se reportan inundaciones en el municipio de Guaymas, Sonora tras registrarse fuertes lluvias esta mañana. Ante las condiciones climatológicas Protección Civil exhorta a la población a permanecer en sus hogares y evitar salir.

Se prevé que las lluvias continúen durante el resto de la mañana y parte de la tarde con rachas de viento.

Hasta el momento se tiene registro de una mujer que fue arrastrada por la corriente al igual que varios automóviles en diversos puntos del municipio. Ante esto las autoridades solicitan no cruzar por corrientes de agua ni zonas inundadas.

Personal de la Secretaría de Marina, Policía Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil se encuentra realizando recorridos preventivos y de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Ante cualquier emergencia o eventualidad se debe reportar al 911.