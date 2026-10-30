Seguridad

Inundaciones en Guaymas, Sonora: Vehículos y Una Mujer son Arrastrados por la Corriente

Se prevé que las lluvias continúen durante el resto de la mañana y parte de la tarde

Inundaciones en Guaymas, Sonora: Vehículos son Arrastrados por la CorrienteInundaciones en Guaymas, Sonora: Vehículos son Arrastrados por la Corriente. Foto: Agueda Barojas

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