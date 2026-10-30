Caso Dafne: Defensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cambio de Medida Cautelar en Tamaulipas

La defensa legal de Dana Yanina 'N', de 18 años, analiza solicitar una revisión de la medida cautelar que mantiene a la joven en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, ante la necesidad de que reciba atención médica especializada por su estado de salud mental.

El abogado Omar Pérez Hernández informó que el día 29 de octubre ingresaron una psicóloga y un psiquiatra, previa autorización judicial, para evaluar las condiciones de la joven. De acuerdo con lo señalado por la defensa, los especialistas reportaron que presenta problemas de salud que podrían requerir atención en un lugar distinto al centro penitenciario.

Esta valoración se suma a los episodios de ansiedad e insomnio que enfrenta Dana, por los cuales se le ha ajustado la dosis de medicamentos durante su segunda estancia en el Hospital Psiquiátrico de Tampico.

'Pedimos autorización judicial para que ellos analicen la situación de Danna; si ellos nos dicen o nos informan que se está acrecentando, incluso, requiere una atención más especializada, que requiera ser, que requiera ser trasladada del cedes a un lugar distinto, obviamente estaríamos en condiciones de solicitar una revisión de medida cautelar" puesto que la salud está encima de cualquier otro derecho humano', Omar Pérez Hernández, abogado de Danna Yanina 'N'.

Dana Yanina 'N' está presuntamente en el caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, por lo que cualquier modificación de las condiciones de su proceso deberá ser determinada por el órgano correspondiente; el siguiente paso también sería un arraigo domiciliario.