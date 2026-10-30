Seguridad

Caso Dafne: Defensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cambio de Medida Cautelar en Tamaulipas

De acuerdo con lo señalado, los especialistas reportaron que presenta problemas de salud que podrían requerir atención en un lugar distinto al centro penitenciario

Caso Dafne: Defensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cambio de Medida Cautelar en TamaulipasCaso Dafne: Defensa de Danna Yanina 'N' Solicita Cambio de Medida Cautelar en Tamaulipas. Foto: FGJ

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Danna Yanina 'N', implicada en el caso Dafne, podría cambiar su medida cautelar por problemas de salud.

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