Show de Drones por Día de Muertos en Chapultepec: Hora y Mejor Lugar para Verlo

El Bosque de Chapultepec se unió a las celebraciones por el Día de Muertos en CDMX, con el Sendero del Cempasúchil, el cual contempla diversas actracciones relacionadas con la tradición ancestral de honrar a los difuntos, entre ellas, un show de drones. Aquí te damos los detalles del espectáculo para disfrutarlo al máximo.

En la Ciudad de México se prepararon actividades para festejar la vida a través de la muerte en distintos puntos y para todos los gustos. Tal es el caso de la Megaofrenda en el Zócalo, en la que una Catrina de más de 30 metros de altura engalana un campo de cempasúchil con ajolotes.

A esta se une el festival de luces con figuras alusivas y de alebrijes en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, así como la Feria del Pan de Muerto y las ofrendas comunitarias, solo por mencionar algunas.

Sin embargo, este año uno de los espacios más apreciados por los capitalinos con más de 800 hectáreas de áreas verdes será el punto de encuentro para miles de personas que buscan ser parte de la mezcla entre arte y tecnología.

En la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, del 30 de octubre al 1° de noviembre, entre el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor, los visitantes encontrarán espacios para tomar fotografías en medio de luces y flores. Los recibe un arco con videomapping y posteriormente un recorrido por la zona.

Se prevén expresiones artísticas, gastronomía, comparsas, música y danza en el escenario principal desde las 14:00 a 22:00 horas, no obstante, el espectáculo más esperado es el show de drones por Día de Muertos 2026.

Foto: N+

¿Cómo es y a qué hora es el show de drones en el Bosque de Chapultepec por Día de Muertos?

En medio del bosque, los dispositivos sobrevuelan y con intensas luces formarn figuras alusivas a las ofrendas y a la tradición de festejar la vida a través de la muerte. Los asistentes siguen el show de drones al ritmo de una narración envolvente, en la que se cuenta cómo Xochipilli, “Príncipe de las flores”, se convirtió en la guía de las almas hasta los altares que se preparan con mucho cariño.

Durante los meses dedicados a honrar a los fallecidos, se utilizaba el cempasúchil para adornar los altares y ayudar a los espíritus a regresar del Mictlán, justo los dominios de Xochipilli. El intenso aroma y el color vibrante de la flor brinda luz en el camino de regreso a casa.

Es un colibrí quien encabeza la exhibición. Según la cosmovisión prehispánica, se cree que durante el Día de Muertos, cuando esta ave se acerca a una persona o se posa cerca de una ofrenda, es el espíritu de un ser querido que ya trascendió y que viene a visitar, dar un mensaje de consuelo o confirma que llegó bien al altar.

En el show de drones por Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec, también se podrá admirar el puente de cempasúchil que conecta con el mundo de los muertos. Otra de las figuras que marca pauta importante es La Catrina, símbolo importante de esta fiesta y creación de José Guadalupe Posada.

Mariposas monarca hacen una aparición especial, pues cada año estos insectos recorren más de 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos para llegar a los bosques de oyamel en México entre el 1 y 2 de noviembre.

Por ello las comunidades creen que no es simple coincidencia, más bien son la representación del regreso de los difuntos. Con su aleteo sutil y silencioso miles de mariposas invaden la naturaleza, por lo que significa el susurro de las almas que llegan a través del bosque.

Las personas que planean acudir al show de drones en el Bosque de Chapultepec por Día de Muertos, tienen que considerar que hay dos horarios especiales para disfrutarlo: 19:45 y 21:45 horas. El inicio puede variar con algunos minutos de diferencia, pero prácticamente son puntuales.

Debido a que el Sendero del Cempasúchil se encuentra en el la Segunda Sección del Bosque, desde cualquier punto puedes ver el sobrevuelo de drones, sin embargo, hay un espacio en el que podrás estar más cerca.

Lo encontrarán en los alrededores de la Fuente de Xochipilli, especialmente en el lado izquierdo de la construcción. Si quieren tener otro ángulo para ver el show de drones en Chapultepec, pueden dirigirse al área verde y recostarte en el pasto para vivir la experiencia mágica.

Además, durante las actividades tendrás oportunidad de apreciar el videomapping que se proyectará en diversos espacios.

Si vas a acudir al show de drones en Chapultepec por el Día de Muertos 2026, la forma más rápida de llegar es por el Metro Constituyentes de la Línea 7, ya que la entrada al Sendero del Cempasúchil está cerca del Parque Aztlán. Hay estacionamiento.

Recuerda que al tratarse de un evento masivo, es importante que consideres llegar a tiempo para tener el mejor lugar y cuidar el orden y seguridad. Abrígate bien, lleva repelente para mosquitos y cuida todas las áreas del emblemático Bosque.

EPP