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Show de Drones por Día de Muertos en Chapultepec: Hora y Mejor Lugar para Verlo

El espectáculo con luces forma parte de las actividades gratuitas para celebrar la tradición en el Bosque de Chapultepec

Catrina durante el show de drones en el Bosque de Chapultepec por Día de Muertos 2026Foto: N+
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