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Con Sendero de Cempasúchil y Drones: Actividades por Día de Muertos en Chapultepec, CDMX

Los visitantes podrán participar en el show de linternas para recordar a sus seres queridos en el Lago Mayor

El Sendero de Cempasúchil será una de las principales actividades por Día de Muertos en CDMXFoto: Especial
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