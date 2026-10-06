Con Sendero de Cempasúchil y Drones: Actividades por Día de Muertos en Chapultepec, CDMX

Las celebraciones por el Día de Muertos 2026 están por iniciar en la Ciudad de México. Las principales vialidades se adornan con las tradicionales flores de cempasúchil y cada rincón se llena de color gracias al papel picado. Y las actividades culturales son de las más esperadas por los habitantes, especialmente las que se desarrollan en el Bosque de Chapultepec.

En el emblemático espacio que cuenta con más de 800 hectáreas de áreas verdes, cada año se instalan diversas atracciones relacionadas con la tradición ancestral de honrar a los difuntos.

Para esta edición, el Bosque de Chapultepec y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) reunirán arte y tecnología para sorprender a los mexicanos en la Segunda Sección del Bosque el 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.

Foto: Especial

¿Qué actividades habrá por Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec 2026?

Con la finalidad de celebrar la memoria, identidad y las tradiciones mexicanas, se instalará un Sendero de Cempasúchil, el cual representará el camino de flores coloridas que marcan el regreso de quienes ya no están.

A lo largo del recorrido inmersivo por el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor, los asistentes podrán disfrutar de altares, expresiones artísticas, gastronomía, comparsas, música, danza y proyecciones.

Dentro de las actividades por Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec, destaca el show de drones. Los dispositivos sobrevolarán por las áreas verdes y con intensas luces formarán figuras alusivas a las ofrendas y a la tradición de festejar la vida a través de la muerte.

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También se espera un carnaval de Día de Muertos, donde diversos personajes de la cultura popular, calaveras y batucadas con trajes típicos desfilarán por los principales puntos del Bosque de Chapultepec.

Se incluirán 10 instalaciones y habrá verbena popular. Las actividades mencionadas se realizarán en un horario de 19:45 y 21:45 horas y serán gratuitas.

Sin embargo, este Día de Muertos 2026 será especial en Chapultepec, ya que se llevará a cabo un Water Lantern, donde miles de linternas flotarán sobre el agua durante la noche del 30 de octubre de 16:00 a 20:00 horas.

Cada linterna podrá personalizarse, es decir, podrás anotar el nombre de la persona que ya trascendió; el kit para esta actividad tendrá un costo de 430 pesos. ¿Ya sabes quién te acompañará a estas actividades?

EPP