Día de Muertos 2026: Horario, Recorrido y Actividades del Paseo Nocturno en CDMX

El Día de Muertos 2026 está muy cerca y en la Ciudad de México se preparan diversas actividades para celebrar a lo grande la tradición donde se recuerda a nuestros difuntos en medio de altares, veladoras, música y sabores.

Contrario a lo que se podría pensar, esta festividad es alegre y llena de color, porque se enfoca en la vida. La UNESCO declaró esta fecha como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, debido a su importancia y significado, ya que su origen parte de la época prehispánica.

Las tradicionales ofrendas comienzan a prepararse entre el 27 y 28 de octubre; no obstante, la mayoría de ellas quedan listas para recibir a sus seres amados el 1.º y 2 de noviembre.

Sin embargo, desde antes de esas fechas, en los espacios públicos de la ciudad, museos y otros recintos se llevan a cabo actividades alusivas para toda la familia, como el Paseo Nocturno en Bici por el Día de Muertos en CDMX.

Este evento es organizado por la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi), y se prevé la participación de ciclistas experimentados o amateurs; la idea es salir a rodar por las principales vialidades con disfraces.

Unirse al Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026 no solo significa pasar un día de diversión; también es una oportunidad para activarse físicamente. Lo anterior, porque usar la bicicleta ayuda a prevenir enfermedades y reduce en un 50% el riesgo de un infarto.

Rodar no solo tiene beneficios físicos, también mentales. Salir a dar la vuelta en bicicleta reduce significativamente los síntomas de depresión y ansiedad al liberar endorfinas, las cuales son neurotransmisores esenciales para sentir placer y bienestar.

Se suma el fortalecimiento del sistema inmunológico, el mejoramiento de la salud ósea y cerebral.

La Semovi confirmó que el recorrido del Paseo Nocturno por Día de Muertos 2026 será el sábado 24 de octubre en un horario de 19:00 a 23:00 horas. La ruta será por avenida Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico de la CDMX.

Toma en cuenta que durante el evento suele haber préstamo de bicicletas, y además puedes participar con patines o patinetas. ¿Ya sabes cuál será tu disfraz?

EPP