Sociedad

Día de Muertos 2026: Horario, Recorrido y Actividades del Paseo Nocturno en CDMX

Los ciclistas tendrán la oportunidad de realizar una ruta especial con disfraces divertidos

Asistentes a una de las ediciones del Paseo Nocturno por Día de Muertos en CDMXFoto: Cuartoscuro | Archivo
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