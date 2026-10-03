Medio Ambiente

¿Por Qué el Cempasúchil Florece en Octubre? La Ciencia Detrás de la Flor de Día de Muertos

La planta es un símbolo de conexión entre los vivos y los muertos, por eso es clave en la ofrenda

El cempasúchil es considerado como la guía de las almas de los difuntos en Día de MuertosFoto: Cuartoscuro
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