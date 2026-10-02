Menores de Edad, en Riesgo por El Niño: Unicef Explica Afectación en México

El fenómeno de El Niño representa un riesgo creciente para millones de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe. De acuerdo con una estimación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al menos 25.8 millones de menores, cerca de uno de cada siete en la región, viven en zonas que podrían enfrentar sequías o lluvias excesivas asociadas con este evento climático.

En el caso de México, el organismo identifica a la costa del Pacífico entre las regiones donde se pronostican precipitaciones por encima del promedio. Este escenario incrementaría la posibilidad de inundaciones y daños en infraestructura utilizada por la población infantil.

UNICEF advirtió que entre las instalaciones que podrían resultar afectadas se encuentran escuelas, servicios de salud y sistemas de abastecimiento de agua.

Una alteración en estos servicios puede dificultar que niñas, niños y adolescentes mantengan el acceso a educación, atención médica y agua segura durante una emergencia.

La situación para México es distinta a la de algunas zonas de Centroamérica, donde se prevé una disminución de las precipitaciones y consecuencias para la producción agrícola como es el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Además, Unicef identifica riesgos relacionados con incendios forestales en distintas zonas de Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela, así como posibles dificultades para las comunidades ubicadas en la cuenca amazónica debido a la reducción de los niveles de los ríos.

Ante este panorama, UNICEF planteó reforzar las medidas de prevención antes de que ocurran emergencias, además de garantizar recursos para responder rápidamente a los efectos de fenómenos climáticos extremos.

El organismo también solicita mantener protegidos servicios como nutrición, salud, agua, educación y protección infantil, especialmente en las comunidades que presentan mayores niveles de exposición.

FBPT