Medio Ambiente

Profepa Clausura Parcialmente Lagunas de Lixiviados en el Tronconal en Xalapa

En un camino colindante con el río se identificaron líquidos de color café y presencia de espuma lo que llevó a esta decisión

Profepa clausura parcialmente lagunas de lixiviados en El Tronconal, XalapaProfepa clausura parcialmente lagunas de lixiviados en El Tronconal, Xalapa. Foto: Profepa

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Riesgo ambiental en Xalapa: Profepa cierra parcialmente lagunas de lixiviados en El Tronconal. Líquidos peligrosos amenazan el río San Juan.

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