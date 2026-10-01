Profepa Clausura Parcialmente Lagunas de Lixiviados en el Tronconal en Xalapa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso la clausura parcial y temporal de las lagunas de lixiviados 1 y 2 del relleno sanitario de El Tronconal, en Xalapa, tras detectar presuntas afectaciones al suelo y riesgo para cuerpos de agua.

Durante una inspección realizada previamente en atención a una denuncia ciudadana, personal de la dependencia constató que los lixiviados salían de las áreas destinadas para su contención, particularmente a la altura de la celda 3, y se desplazaban por cunetas de desagüe pluvial hacia suelo natural y terrenos ubicados en zonas bajas, con dirección a un afluente del río San Juan.

En las inmediaciones de las lagunas también se observaron costales con arena utilizados para contener los líquidos. Asimismo, en un camino colindante con un terreno vecino y con el río se identificaron líquidos de color café y presencia de espuma, con características similares a las de los lixiviados.

Ante el riesgo inminente de desequilibrio ecológico, la Profepa ordenó la clausura parcial y temporal de ambas lagunas y dictó medidas de urgente aplicación para atender la situación.