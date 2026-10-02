FMI Reconoce Avances Fiscales de México y Proyecta Crecimiento de 1.8% en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció los avances de México en materia de consolidación fiscal y proyectó que la economía mexicana crecerá 1.5% durante 2026 y 1.8% en 2027.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el personal técnico del FMI concluyó su misión correspondiente a la Consulta del Artículo IV de 2026, en la que también reconoció avances en estabilidad financiera, inversión en infraestructura y resiliencia de la economía mexicana.

El organismo destacó que el crecimiento de la economía mexicana se ha fortalecido durante 2026 y continuará en 2027, apoyado por el dinamismo del comercio exterior, particularmente de las exportaciones hacia Estados Unidos.

El FMI también señaló que la inflación general ha disminuido y se encuentra cerca del objetivo del Banco de México, mientras que los riesgos para la actividad económica se encuentran, en términos generales, balanceados.

El organismo reconoció que, después de la reducción significativa del déficit registrada en 2025, el proceso de consolidación fiscal continuará durante 2026 y avanzará gradualmente en los próximos años.

El FMI formuló recomendaciones para continuar fortaleciendo la posición fiscal de México en el mediano plazo. La SHCP señaló que mantiene una estrategia de consolidación ordenada y compatible con el crecimiento económico.

Como parte de esta estrategia, el Paquete Económico 2027 plantea reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual de consolidación.

Hacienda indicó que fortalecer los ingresos, ejercer el gasto con responsabilidad y ampliar la inversión son elementos centrales para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La dependencia también señaló que continuará evaluando oportunidades para fortalecer el marco fiscal de mediano plazo y sus mecanismos de seguimiento, tomando en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales.

El organismo consideró que el sistema financiero mexicano se mantiene sólido, con elevados niveles de capital y liquidez, baja cartera vencida y capacidad para absorber choques externos.

También reconoció los avances derivados de la entrada de nuevos bancos y entidades digitales, que contribuyen a ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer la competencia.

Respecto al crecimiento de mediano plazo, el FMI consideró positivos los planes para ampliar la inversión en infraestructura, simplificar los procesos de inversión, ampliar la participación privada en sectores estratégicos y promover una mayor generación de energía renovable.

El organismo también destacó los avances en los procesos de evaluación de proyectos y la divulgación de compromisos multianuales, así como los mecanismos de información, seguimiento, control y rendición de cuentas.

PT