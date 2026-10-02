Economía

FMI Reconoce Avances Fiscales de México y Proyecta Crecimiento de 1.8% en 2027

El organismo prevé que el PIB mexicano crezca 1.5% para 2026 y destaca la estabilidad financiera y la consolidación fiscal

ComercioFMI proyectó que la economía mexicana crecerá. Foto: Cuartoscuro
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