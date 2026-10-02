Seguridad

Cyberpolicía Investiga Mensajes Sobre Posibles Ataques en Escuelas de Querétaro

La Secretaría de Educación estatal informó que los mensajes involucran a estudiantes de COBAQ y CECYTEQ

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La Policía Cibernética trabaja para identificar el origen de las publicaciones y determinar si representan un riesgo real o se trata de información falsa.

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