Cyberpolicía Investiga Mensajes Sobre Posibles Ataques en Escuelas de Querétaro

Luego de los hechos violentos registrados en una secundaria de la capital queretana, autoridades educativas detectaron en redes sociales una publicación relacionada con estudiantes del COBAQ y CECYTEQ, en la que se advertiría sobre la posible intención de replicar este tipo de hechos.

La secretaria de Educación en el estado, Martha Elena Soto Obregón, informó que ante esta situación se solicitó la intervención de la Policía Cibernética para rastrear el origen de la publicación y determinar si corresponde a una amenaza real o a información falsa difundida en plataformas digitales.

La funcionaria señaló que se mantiene el seguimiento del caso para conocer el origen y alcance de la alerta.

Soto Obregón hizo un llamado a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los contenidos que consultan y comparten sus hijos en redes sociales, así como a evitar la difusión de mensajes que no hayan sido verificados.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si existe algún riesgo para la comunidad estudiantil o si se trata de una publicación sin sustento.