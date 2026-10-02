Homicidios

Un Sujeto Mandó a Matar a un Policía en Cholula, Puebla: Fue Detenido 14 Años Después

En 2012 fue localizado sin vida el uniformado al interior de una patrulla oficial, en la colonia San Miguel La Rosa de San Andrés Cholula

La investigación identificó al hombre como autor intelectual del homicidio.La investigación identificó al hombre como autor intelectual del homicidio. Foto: FGE. Puebla

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Un policía fue hallado muerto en 2012 en Cholula. Ahora, Mario Antonio 'N' es arrestado como autor del crimen.

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