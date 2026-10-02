Un Sujeto Mandó a Matar a un Policía en Cholula, Puebla: Fue Detenido 14 Años Después

Un hombre identificado como Mario Antonio 'N' de 39 años de edad, es investigado por su probable participación en el homicidio calificado de un elemento de la Policía Municipal de San Andrés Cholula.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó y detuvo a este sujeto 14 años después de haber comentido el crimen, como autor intelectual.

De acuerdo con la investigación, el 9 de febrero de 2012 fue localizado sin vida un policía municipal al interior de una patrulla oficial, en la colonia San Miguel La Rosa de San Andrés Cholula.

La víctima presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego y las indagatorias señalan que Mario Antonio 'N' presuntamente habría ordenado la agresión.

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Derivado de los actos de investigación de campo y gabinete, agentes de la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos lograron ubicar al probable responsable en Puebla.

El 30 de septiembre de 2026, dieron cumplimiento al mandamiento judicial emitido por un Juez Penal de Cholula. Mario Antonio 'N' fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR