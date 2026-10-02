Homicidios

Adolescente Presenció Multihomicidio de Familia en Montemorelos, Nuevo León

El menor de edad permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones de este caso

Homicidio FamiliaAutoridades analizarán los testimonios del menor. Foto: N+

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Autoridades analizarán los testimonios del menor para resolver este caso donde fueron asesinados tres pequeños y un hombre

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