Adolescente Presenció Multihomicidio de Familia en Montemorelos, Nuevo León

Un menor de edad habría presenciado parte del multihomicidio de una familia ocurrido en dos puntos del fraccionamiento Los Fresnos, el municipio de Montemorelos, Nuevo León, por lo que su testimonio sería considerado de gran importancia dentro de la investigación para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

El adolescente no tendría ningún parentesco con las personas asesinadas y presuntamente se encontraba en el domicilio como amigo de la familia. Según la información, presuntamente el menor vio a Cinthya Abigail, la madre de familia quien sería la supuesta culpable de este hecho, portando un arma de fuego, y habría presenciado parte de los hechos ocurridos en ese sitio.

Dentro de su testimonio, el adolescente dijo que observó a Cinthya Abigail usando el arma contra Leodegario Moya, pareja de la acusada. El menor habría permanecido en el lugar durante parte de los hechos y, aunque presuntamente la mujer sabía que se encontraba ahí, no lo atacó.

Su testimonio se suma a las demás pruebas que forman parte de la carpeta de investigación. Entre los principales elementos se encuentra un arma de fuego localizada dentro de una camioneta, la cual presuntamente estaba empuñada por Cinthya Abigail cuando fue localizada sin vida.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, ya había mencionado que los casquillos localizados en la camioneta donde fue encontrada sin vida la mujer y su hijo de dos años, son iguales a los que fueron encontrados dentro de la propiedad de esta familia, por lo que se espera que estas pruebas junto con el testimonio del menor protegido ayuden a resolver el caso.

Será el DIF Nuevo León quien cuidará del adolescente, quien quedó bajo resguardo de las autoridades estatales como testigo protegido.