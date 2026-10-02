Asesinan a Hombre a Balazos en Puesto de Tacos en Hacienda Los Portales II, Mexicali

Ramón Morales, de 49 años, fue asesinado con disparos de arma de fuego en las inmediaciones de un puesto de tacos ubicado en la colonia Hacienda Los Portales II Sección, en Mexicali.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, el incidente fue registrado alrededor de las 9:11 horas del 2 de octubre, sobre la calzada Hacienda del Viento.

El reporte recibido a través del número de emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego. Al llegar al sitio, paramédicos de Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Según información preliminar, el presunto responsable huyó después de la agresión a bordo de una motocicleta negra. La autoridad señaló que vestía una sudadera café con capucha.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Personal de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Agencia Estatal de Investigación acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación.

La autoridad ministerial continuará con las indagatorias para esclarecer el homicidio y determinar la identidad y responsabilidad de quien resulte involucrado.

Información Kitzia Flores

APG