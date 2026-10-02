Homicidios

Asesinan a Hombre a Balazos en Puesto de Tacos en Hacienda Los Portales II, Mexicali

El presunto agresor escapó en una motocicleta negra tras el ataque registrado en Hacienda Los Portales

Asesinan a Hombre de 49 Años a Balazos en Puesto de Tacos de Mexicali, BCAsesinan a Hombre de 49 Años a Balazos en Puesto de Tacos de Mexicali, BC | Foto: N+

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