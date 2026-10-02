El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla confirmó el hallazgo sin vida de Jonathan M. B. quien habría sido privado de su libertad tras acudir a vender una motocicleta afuera de la Clínica 55 del IMSS.

Luego de cuatro meses de búsqueda, su cuerpo fue localizado al interior de un inmueble ubicado en la junta auxiliar de La Resurrección, el cual quedó asegurado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los hechos, el día 6 de mayo de 2026 Jonathan de 24 años de edad, junto a otro joven identificado como Leonardo 'N' de 26 años, concretaron una compra-venta de una motocicleta a través de redes sociales.

Ambos acudieron a un punto cercano a la Clínica 55 del IMSS ubicada en la Av. de las Torres 55 para ver a los supuestos compradores, sin embargo, el encuentro terminó en una tragedia.

Los hombres desconocidos abrieron fuego en contra de los jóvenes, y posteriormente privaron de la libertad a Jonathan M. B..

Leonardo 'N' por su parte logró ingresar al nosocomio para recibir atención médica derivado a que presentaba al menos cuatro lesiones de bala.

El ataque armado provocó pánico entre los presentes quienes dieron aviso al número de emergencias por lo que inició un operativo de búsqueda.

Leonardo 'N' logró ser estabilizado y posteriormente lo trasladaron al centro médico correspondiente para que recibiera atención médica especializada.

En tanto, la familia de Jonathan comenzó a solicitar apoyo para dar con su paradero, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio inicio con la búsqueda y abrió la carpeta FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.B-I/000594/2026.

De acuerdo a conocidos, el joven era originario del barrio de Jesús, en San Pedro Cuayuca y el último día que fue visto portaba un pants y sudadera negra junto a una mochila del mismo color.

Fue hasta este miércoles 30 de septiembre que su cuerpo fue localizado al interior de un inmueble gracias a un cateo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Puebla.

Las características que habían emitido dentro del boletín de búsqueda fueron claves para poder identificar el cadáver, el cual fue sometido a estudios forenses para corroborar la información.

Por su parte el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla lamentó los hechos y se unió al dolo que embarga su compañera María de Jesús.

Con información de N+

MCS