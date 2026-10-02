Homicidios

Hallan Muerto a Joven que Fue Privado de su Libertad en Clínica del IMSS en Puebla

Jonathan M. B. había ido a vender su motocicleta tras acordar un trato a través de redes sociales, posteriormente fue reportado como desaparecido.

Jonathan fue asesinado luego de ir a vender su motocicleta.Confirman muerte de Jonathan tras ir a vender su motocicleta. Foto: Voz de los Desaparecidos Puebla

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Jonathan M. B., joven desaparecido en Puebla al vender su moto, es hallado muerto tras meses de búsqueda. La Fiscalía y el Colectivo Voz de los Desaparecidos lamentan el desenlace.

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