Muere Niña de 4 Años Tras Choque Contra Tráiler en una Carretera de Tlajomulco

Una niña de cuatro años perdió la vida y cinco personas más resultaron heridas luego de un fuerte accidente registrado sobre la carretera a Morelia, a la altura del poblado Valle de Santa Cruz, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil sedán. En el vehículo se trasladaban tres adultos y tres niñas, quienes se impactaron contra la caja de un tráiler que presuntamente pretendía ingresar al poblado.

Tras el fuerte choque, una de las menores, de cuatro años, perdió la vida en el lugar. Las otras dos niñas, de entre cinco y siete años, resultaron con lesiones de regulares a leves y fueron atendidas por los cuerpos de emergencia.

Los tres adultos que viajaban en el automóvil, un hombre y dos mujeres, también resultaron lesionados. Las dos mujeres presentaban heridas de gravedad y tuvieron que ser intubadas para recibir atención médica.

Paramédicos de la Cruz Verde Tlajomulco, bomberos municipales y personal del SAMU Jalisco trabajaron de manera coordinada para atender a las víctimas. En el sitio utilizaron equipos de terapia intensiva móviles para estabilizar a los pacientes antes de realizar los traslados correspondientes.

Debido a las labores de rescate y atención médica, los carriles de ingreso a Guadalajara permanecieron completamente cerrados durante varios minutos. Elementos de la Guardia Nacional se encargaron del abanderamiento de la zona para evitar otro accidente.

Hasta el momento no se tienen mayores datos sobre el conductor del tráiler involucrado. De acuerdo con los primeros reportes, habría abandonado el lugar después del accidente.

Las autoridades correspondientes deberán determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.