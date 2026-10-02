Accidentes

Muere Niña de 4 Años Tras Choque Contra Tráiler en una Carretera de Tlajomulco

El accidente dejó además a cinco personas lesionadas, entre ellas dos mujeres en estado grave que fueron intubadas por los cuerpos de emergencia

Menor de cuatro años muere tras accidente en la carretera a Morelia.Menor de cuatro años muere tras accidente en la carretera a Morelia. Foto: N+

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El automóvil donde viajaba junto a otras dos menores y tres adultos se impactó contra un tráiler a la altura de Valle de Santa Cruz, Tlajomulco

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Choque en Carretera de Tlajomulco Deja una Niña Muerta | N+