Sociedad

Suspenden Clases en Eldorado y Elota por Pronóstico de Fuertes Lluvias en Sinaloa

La dependencia señaló que la medida se tomó por recomendación de Protección Civil como acción preventiva ante las condiciones meteorológicas

Suspenden Clases en Eldorado y Elota por Pronóstico de Fuertes Lluvias en SinaloaSuspenden Clases en Eldorado y Elota por Pronóstico de Fuertes Lluvias. Foto: Cuartoscuro

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