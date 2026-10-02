Suspenden Clases en Eldorado y Elota por Pronóstico de Fuertes Lluvias en Sinaloa

Suspenden clases vespertinas en Eldorado y Elota en el estado de Sinaloa por pronóstico de fuertes lluvias en la región.

La medida aplica este viernes 2 de octubre en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, informó la SEPyC.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa informó la suspensión de clases presenciales para el turno vespertino de este viernes 2 de octubre en los municipios de Eldorado y Elota, ante el pronóstico de lluvias que prevalece en la entidad.

A través de un aviso la dependencia señaló que la medida se tomó por recomendación de Protección Civil como acción preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas.

La suspensión aplica en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas de ambos municipios.

La SEPyC pidió a padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la dependencia.