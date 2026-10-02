Volcamiento de Pipa Deja Derrame de Químicos en Carretera Agua Prieta-Cananea

Cuerpos de emergencia atendieron la contingencia provocada por el derrame de químicos tras el volcamiento de una pipa, en el kilómetro 26 de la carretera Agua Prieta-Cananea, durante la madrugada de este viernes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que no se reportaron personas lesionadas, mientras continuaban los trabajos de contención del derrame a cargo de Guardia Nacional, Bomberos y Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros peritajes, el percance ocurrió debido al desprendimiento de uno de los remolques del vehículo de carga, que transportaba aditivo para combustible.

Se mantenía cerrado el tránsito en ambos sentidos mientras concluyen las labores y se verifican las condiciones de seguridad para la reapertura de la vialidad.