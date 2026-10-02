Accidentes

Volcamiento de Pipa Deja Derrame de Químicos en Carretera Agua Prieta-Cananea

La Coordinación Estatal de Protección Civil señaló que no se reportaron personas lesionadas tras el accidente ocurrido en Sonora

Volcamiento de Pipa Deja Derrame de Químicos en Carretera Agua Prieta-CananeaVolcamiento de Pipa Deja Derrame de Químicos en Carretera Agua Prieta-Cananea. Foto: Soy Cobre

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