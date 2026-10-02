Empleada de Hospital es Detenida por Presunto Robo de Medicamentos en Hermosillo

Una empleada del hospital estatal Dr. Ignacio Chávez de Hermosillo, fue asegurada por elementos de seguridad pública municipal por el presunto robo de medicamento del área de farmacia.

La mujer identificada como Alejandra “N”, de 34 años de edad, fue sorprendida por un guardia de seguridad que la retuvo cuando pretendía salir del hospital con 18 frascos de antibiótico Eliztin, en solución inyectable de 150 miligramos.

El ilícito fue reportado al servicio de emergencias 9-1-1, en punto de las 2:40 de la tarde de jueves, en las instalaciones del hospital ubicado en avenida Benito Juárez y Aguascalientes, en la colonia Modelo.

La Policía Municipal turnó a la detenida al Ministerio Público, para rendir su declaración como parte de las investigaciones por el presunto delito de robo en perjuicio del centro médico público.