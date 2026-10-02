Seguridad

Empleada de Hospital es Detenida por Presunto Robo de Medicamentos en Hermosillo

La mujer fue sorprendida por un guardia de seguridad cuando pretendía salir con 18 frascos de un antibiótico inyectable del hospital estatal Dr. Ignacio Chávez en la capital de Sonora

Empleada de Hospital es Detenida por Presunto Robo de Medicamentos en HermosilloEmpleada de Hospital es Detenida por Presunto Robo de Medicamentos en Hermosillo. Foto: N+

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