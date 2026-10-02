Seguridad

Hermanos Podrían ser Sentenciados a 50 Años por Ataque a Secundaria de Torreón

Uno de los delitos que podrían enfrentar los presuntos responsables podría tener una pena de entre 50 y 60 años de prisión

Uno de los delitos que podrían enfrentar los presuntos responsables podría tener una pena de entre 50 y 60 años de prisiónHasta el momento, ningún familiar de los hermanos se ha presentado en la FGEC durante el proceso. Foto: N+

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Hasta el momento, ningún familiar de los hermanos se ha presentado en la FGEC durante el proceso

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