La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) ha informado que, luego del ataque registrado en la Secundaria General Número No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, se continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Voceros de la FGEC informaron que la audiencia inicial del caso podría desarrollarse este próximo 4 de octubre, como parte del proceso legal que se sigue en contra de los jóvenes detenidos luego del ataque.

Uno de los delitos que podrían enfrentar los presuntos responsables es el de homicidio cometido con ferocidad, lo que derivaría en una pena de entre 50 y 60 años de prisión, de acuerdo con la información proporcionada.

Los jóvenes que fueron detenidos luego del ataque continúan bajo resguardo y aislados. Se ha informado que, hasta el momento, ningún familiar se ha presentado en la FGEC para brindarles acompañamiento durante el proceso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para recabar los elementos necesarios y avanzar en la integración de la carpeta de investigación.