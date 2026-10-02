Sociedad

Anuncian Suspensión de Agua por Fuga en Acueducto La Pechuga en 16 Colonias de Tijuana

Residentes podrían registrar intermitencias mientras culminan trabajos de reparación

Llevan Agua Gratis a Colonias Afectadas por la Falla en El CarrizoFoto: CESPT

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