Anuncian Suspensión de Agua por Fuga en Acueducto La Pechuga en 16 Colonias de Tijuana

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que realiza trabajos de reparación debido a una fuga registrada en el Acueducto La Pechuga, por lo que será necesario efectuar un cierre temporal del servicio.

De acuerdo con el organismo, esta intervención podría ocasionar falta o intermitencia en el suministro de agua potable en las zonas involucradas mientras se llevan a cabo las labores.

Las colonias contempladas en la suspensión temporal son Patrimonio, Murúa Miguel Hidalgo, Chapultepec Alamar, Fernández, Valle Vista 1, Valle Vista 2, Los Arenales, La Pechuga, Buena Vista, Los Álamos, Los Pirules, Guadalupe Victoria, Sepanal, El Chamizal, Villaflores y San Carlos.

La CESPT indicó que mantendrá informada a la población a través de sus canales oficiales sobre el avance de los trabajos y la recuperación del suministro.

Hasta el momento, el organismo no informó un horario específico para la conclusión de las labores ni para el restablecimiento del servicio.

APG