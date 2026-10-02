Juez Restringe Visitas de Halle Berry con su Hijo tras Acusación de Presunto Abuso

Un juez dictó una orden de alejamiento temporal que limita el régimen de visitas de la actriz Halle Berry a su hijo Maceo, de 12 años, luego de que su exesposo, el actor Olivier Martínez, presentara una denuncia en su contra por presunto abuso físico y verbal hacia el menor.

De acuerdo con la demanda interpuesta por Martínez, la ganadora del Oscar habría agarrado al niño del cuello e intentado estrangularlo durante un altercado. El actor francés sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta recurrente que incluye agresiones físicas adicionales hacia el menor, así como abuso verbal y emocional dirigido hacia su persona.

La medida cautelar fijada por el tribunal estará vigente hasta finales de este mes, fecha en la que se celebrará una audiencia para determinar si la restricción se levanta o se vuelve permanente.

Bajo este esquema temporal, la intérprete solo podrá convivir con su hijo los lunes, martes, sábados y domingos en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Tras darse a conocer la resolución judicial, la defensa de Berry calificó las acusaciones como falsas y engañosas, asegurando que la actriz está acostumbrada a este tipo de comportamientos por parte de su expareja y que continuará velando por el bienestar de su hijo.

Por su parte, la representación legal de Martínez señaló que la prioridad del actor es la seguridad y salud del menor, además de manifestar su deseo de que la actriz reciba la asistencia adecuada para resolver sus problemas.

Berry y Martínez se casaron en 2013 y anunciaron su separación dos años después; sin embargo, no concretaron formalmente su divorcio sino hasta 2023, tras una dura batalla legal de ocho años en la que se ordenó a la actriz pagar una manutención mensual de 8,000 dólares a Martínez, junto con un porcentaje adicional de sus ingresos anuales.