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Juez Restringe Visitas de Halle Berry con su Hijo tras Acusación de Presunto Abuso

La actriz enfrenta una medida cautelar temporal tras una acusación presentada por Olivier Martínez

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Halle Berry enfrenta una orden de alejamiento temporal tras acusaciones de abuso por parte de Olivier Martínez. ¿Qué pasará en la próxima audiencia?

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