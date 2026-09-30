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Muere Fiona, Hija de 13 Años del Actor Chad Lowe: 'Era La Luz de Nuestras Vidas'

El histrión es recordado por su participación en series como 'Melrose Place', 'Law and Order' y '24'

Chad Lowe ha trabajado en series como 'Law and Order' y '24'Chad Lowe ha trabajado en series como 'Law and Order' y '24'. Foto: Instagram | ichadlowe
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