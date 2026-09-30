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Six Flags Magic Mountain Cierra Montaña Rusa Tras Demandas por Lesiones Cerebrales

El parque temático del sur de California suspenderá la atracción de forma permanente después de casi 20 años

Six Flags Magic MountainLa División de Seguridad y Salud Ocupacional de California abrió una investigación sobre la atracción. Foto: AP.

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