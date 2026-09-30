¿Cómo Está el Tipo de Cambio entre el Peso y el Dólar? Así Cotiza Este Miércoles

El precio del dólar este miércoles en México es de 18.11 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa estuvo marcada por la estabilización de la moneda mexicana, sin embargo, el peso volvió a perder un 0.52%, a la espera de una serie de datos económicos en Estados Unidos.

El declive ‌de ‌la jornada ocurrió en línea con un fortalecimiento del dólar estadounidense frente a las principales divisas, mientras que los precios del petróleo se moderaron.

¿Cómo cerró el dólar este martes 29 de septiembre de 2026?

El Banxico informó que al cierre del martes la moneda estadounidense se cotizó en 18.0635 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio cerró en 18.05 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el tipo de cambio FIX para este miércoles 30 de septiembre de 2026?

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.0710 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.8413 pesos por cada divisa verde.

Así cotiza el peso y el dólar este miércoles 30 de septiembre

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 16.73 pesos por billete verde, y a la venta en 18.21.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM