Dólar

¿Cómo Está el Tipo de Cambio entre el Peso y el Dólar? Así Cotiza Este Miércoles

La moneda mexicana sigue de capa caída y se situó por encima de la barrera de los 18 pesos por billete verde

BIllete de un dólar estadounidenseLa cotización del peso mexicano cambia durante todo el día. Foto: N+
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