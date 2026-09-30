Recaudación de ISR Cayó Casi 2% en los Primeros Ocho Meses de 2026

La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue menor en los primeros ocho meses de 2026 que en el mismo periodo de 2025, aun cuando los ingresos tributarios del país aumentaron, de acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De enero a agosto de 2026, el SAT reportó un billón 997 mil 155 millones de pesos por ISR. En el mismo lapso de 2025 se habían recaudado 2 billones 35 mil 372 millones de pesos por este concepto.

La diferencia es una baja nominal de unos 38 mil 200 millones de pesos, alrededor de 1.9%, sin descontar inflación.

La caída contrasta con el desempeño del resto de los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios sumaron 3 billones 857 mil 402 millones de pesos, un aumento nominal de 162 mil 173 millones frente a los primeros ocho meses del año pasado.

El IVA aportó un billón 189 mil 173 millones de pesos y el IEPS 454 mil 287 millones. Un año antes, el IVA había sumado un billón 25 mil 756 millones y el IEPS 438 mil 542 millones.

El ISR representa cerca de 52% de la recaudación tributaria de enero a agosto, por lo que su desempeño pesa más que el de cualquier otro impuesto.

El año había comenzado con un impulso distinto, ya que en enero el ISR creció 13.5% real frente al mismo mes de 2025. Al cierre del primer semestre, el SAT reportó un billón 571 mil 907 millones de pesos por ISR.

AMP