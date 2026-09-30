Economía

Recaudación de ISR Cayó Casi 2% en los Primeros Ocho Meses de 2026

De enero a agosto de 2026, el SAT reportó un billón 997 mil 155 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta

Billetes mexicanos de diferentes denominaciones. Foto: N+Billetes mexicanos de diferentes denominaciones. Foto: N+

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