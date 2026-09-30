Economía

Billetes de 500 Que Ya No Valen en 2026: ¿Qué Modelos Salen de Circulación?

Los billetes en proceso de retiro se pueden seguir utilizando en transacciones comerciales y de cambio, pero al llegar a los bancos se separan para que no vuelvan a salir al público

Mano sostiene fajo de billetes de 500 pesos. Qué familia de billetes de 500 salen de circulación.Banxico ha indicado que los billetes y monedas en retiro conservan su valor, pero se retiran de la circulación a través de los bancos. / Foto: Cuartoscuro.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+