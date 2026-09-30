Billetes de 500 Que Ya No Valen en 2026: ¿Qué Modelos Salen de Circulación?

El Banco de México (Banxico) está en un constante proceso de sustitución de billetes y monedas para actualizar las medidas de seguridad, reducir costos de producción y retirar aquellas familias de dinero que han quedado obsoletas. Y en N+ te decimos qué billetes de 500 están en este proceso.

Aunque estos billetes y monedas conservan el valor de la denominación que indican, y por lo tanto se pueden utilizar en transacciones comerciales y de cambio, cuando llegan a las sucursales bancarias deben ser retirados para ser depositados en el Banco de México. De este modo que no vuelvan a ser entregados al público.

Al respecto, Banxico cuenta con un apartado en su página web en el que informa qué monedas y billetes están en proceso de retiro.

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¿Qué billetes de 500 son retirados en 2026?

En ese sentido, Banxico confirmó que los billetes de 500 de la familia D1 salen de circulación junto con la denominación de 50 y 100 pesos que fueron puestos en circulación en 2001.

Además de la denominación de 20 pesos de esa misma familia, que corresponde al primer billete fabricado en polímero y que entró en circulación en 2002.

Anteriormente también se había comunicado el retiro de los billetes de la familia D que se pusieron en circulación en 1996. Y de esa misma familia los que conmemoraban el 75 aniversario de Banxico.

¿Qué familia de billetes está vigente en México actualmente?

Al respecto, Banxico publicó que actualmente están vigentes los billetes de la familia G de las dominaciones 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.

Pero, ojo, si aún tienes billetes de las familias antes mencionadas toma en cuenta que no pierden su valor. Es decir que este se mantiene en la denominación que indica el papel moneda.

Sólo al llegar al Banco de México pierden su valor, toda vez que son retirados para evitar que continúen circulando entre la población.

¿Qué propuso el Gobierno de México sobre el efectivo?

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso la Ley de Economía Digital dentro del Paquete Económico 2027 para ampliar la inclusión financiera a través del uso de plataformas como SPEI o el cobro digital CoDi.

En una primera etapa busca eliminar el uso de efectivo para el pago en gasolineras y casetas carreteras, con lo que se espera tener una mayor trazabilidad en los pagos y con ello evitar lavado de dinero o corrupción.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que esta medida no busca prohibir el uso del efectivo sino facilitar el uso de la tecnología mediante pagos a través de plataformas como CoDi.

Tal como te adelantamos en una nota previa, la Ley de Economía Digital está prevista para implementarse en diciembre de este año, sin embargo es posible que quede lista antes del Buen Fin.