¿Te Tocó un Billete de 500 Falso? Así Sabes si uno de Diego Rivera o Benito Juárez Es Pirata

Si hiciste una compra reciente y sospechas que te entregaron de cambio un billete de 500 pesos falso, en N+ te aclaramos cuáles son los elementos de seguridad que debes revisar para comprobar la autenticidad del dinero.

El Banco de México, entidad encargada de la emisión, verificación y distribución del dinero en México compartió que para saber si un billete es auténtico se necesita comprobar sus elementos de seguridad.

Sí, en México, todos los billetes cuentan con distintos "candados" que permiten reconocer cuando se trata de dinero falso, ya sea a través de la visa o el tacto. Sin importar si se trata de la familia A, B, C, D, F o G.

De hecho, la familia G de billetes es la más reciente lanzada por el Banco de México, entre 2028 y 2021, y consta de 6 denominaciones 50, 100, 200, 500 y 1000. Banxico dio a conocer que con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México se emitió un billete de 20 pesos, que cuenta con las mismas características de esta familia de billetes.

Video: Estos Son los Billetes y Monedas que Dejarán de Circular en 2026

¿Cómo saber si un billete de 500 pesos es falso?

Así que no importa si sospechas de un billete de 500 falso de la familia F que tiene a Diego Rivera y Frida Kahlo o de la familia G, que lo ilustra Benito Juárez, en ambos casos puedes revisar una serie de elementos para verificar su autenticidad.

Sólo debes afinar tus sentidos y apoyarte de tu tacto y vista para poder descubrir los "candados" de seguridad para evitar ser víctima de la falsificación.

A continuación te compartimos los elementos de seguridad de los billetes de 500 pesos de la familia F y G, para que puedas comprobar su autenticidad.

Historias Recomendadas ¿Cuántas Monedas de 10 Pesos Hay en México? Estas Son las que Circulan en 2026 Ya con la Nueva

Billete de 500 pesos con Diego Rivera y Frida Kahlo

Perteneciente a la Familia F del Banco de México, tiene como motivo principal un autorretrato del muralista Diego Rivera, que se complementa con una viñeta compuesta por su obra titulada "Desnudo con Alcatraces", tres pinceles y una paleta en el anverso.

Mientras que en el reverso tiene un autorretrato de la pintora Frida Kahlo, acompañado de su obra "El abrazo de amor del Universo a la Tierra (México), yo, Diego y el Señor Xólotl".

Para que puedes identificar los elementos de seguridad de este billete que comenzó a circular en agosto de 2010 debes verificar los siguientes elementos:

En la esquina superior izquierda un elemento holográfico que cambia de color

Relieve sensible al tacto en algunas letras e ilustraciones

Texto microimpreso con la leyenda "Se ha dicho que la Revolución no necesita del Arte, pero que el Arte necesita de la Revolución. Eso no es cierto. La Revolución necesita de un arte revolucionario.

Marca de agua con el rostro de Diego Rivera

Hilo 3D

Fluorescencia en el Reverso

Billete de 500 pesos con Benito Juárez

A diferencia del billete de 500 pesos de la familia F, el ejemplar de la familia G tiene como motivo principal al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, que se complementa con una viñeta de su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, simbolizando la victoria de la Reforma.

Mientras que al reverso se distingue una ilustración de una ballena gris con su ballenato en la Reserva de la Biosfera el Vizcaíno, en Baja California Sur, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Para que no seas víctima de timos, te decimos a qué elementos debes prestar atención de este billete que se puso en circulación en agosto de 2018.

A partir de agosto de 2025, se emiten billetes con la leyenda "100 aniversario 1925-2025", debajo del monográfico y texto de "Banco de México"

Denominación multicolor que cambia de verde a azul

Hilo dinámico

Marca de agua: el retrato de Benito Juárez y el número 500 se ven a contraluz

Folio de tamaño creciente

Relieves sensibles al tacto en los textos e imágenes

Cédulas de identificación en anverso y reverso

Fluorescencia en el Reverso

¿Qué hacer si te dieron un billete de 500 falso?

De modo que si sospechas que recibiste un billete de 500 pesos falso, sin importar si tiene la imagen de Diego Rivera o Benito Juárez, debes llevarlo a cualquier sucursal bancaria para que lo envíen a revisión al Banco de México.

Ten en cuenta que hacer pagos con un billete falso es un delito federal que se castiga hasta con 12 años de prisión.

Cuando un billete presuntamente falso se entrega en el banco, te deben devolver un formato denominado "Recibo de Retención de Piezas Presuntamente Falsas o Alteradas", también conocido como Anexo 6.

Debes cerciorarte que éste contenga un número del Sistema de Autenticación de Moneda (Número de Recibo SAM) que proporciona el Banco de México, mismo que te servirá para rastrear tu pieza. Tanto el cajero que recibe el billete como tú, deben firmar el contrato colocando sus nombres.

Ten en cuenta que el banco cuenta con 20 días hábiles para entregar el billete presuntamente falso al Banco de México para su análisis, mientras que Banxico dispone de 10 días para resolver.

Historias Recomendadas