La Moneda Invisible: el Método de Ahorro para Tener Aguinaldo Doble en Semana Santa 2026

En México, todos los trabajadores que tengan una relación de trabajo subordinado a un patrón tienen derecho a recibir un aguinaldo a más tardar antes del 20 de diciembre cada año. Se trata de un derecho irrenunciable para todos los trabajadores.

Bajo ningún caso el patrón puede argumentar dificultades económicas de la empresa o falta de utilidades como justificación para omitir el pago de esta prestación.

De acuerdo con el Artículo 87° de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores deben recibir un aguinaldo anual equivalente a, por lo menos, 15 días de salario, en el caso de aquellos que laboraron todo el año.

Tomando como referencia el salario mínimo general autorizado para 2025 de 278.80 pesos por día, el aguinaldo mínimo de 15 días que deben recibir los trabajadores en México es de 4 mil 182 pesos.

¿Cómo duplicar aguinaldo para Semana Santa 2026?

Faltan cerca de 140 días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026, un periodo de descanso para los estudiantes de nivel básico aprovechado por muchos mexicanos para visitar diferentes destinos turísticos.

Durante esta fecha se acostumbra a gastar en esparcimiento y otras actividades relacionadas con el turismo, por lo que tener dinero extra en el bolsillo es clave para unas vacaciones amenas.

Con este fin, hay métodos de ahorro con los que se puede duplicar el aguinaldo obtenido en diciembre para el periodo vacacional de Semana Santa, como el de la "moneda invisible".

¿En qué consiste el método de ahorro de la "moneda invisible"?

Este método de ahorro recibe su nombre de su anterior modalidad, en la que se acostumbraba a apartar monedas de diferente denominación con una periodicidad fija para acumular dinero de forma semiautomática.

Cada que una persona recibía su salario o la tradicional mesada, esta de inmediato apartaba una moneda para ir poco a poco aumentando su ahorro.

Pero ahora, en plena era digital, este ahorro puede hacerse en automático gracias a la opción de crear "apartados" que ofrece la mayoría de las aplicaciones móviles bancarias.

Basta con indicar el monto que se desea apartar cada que depositan el pago de nómina y, de forma automática, cada semana o quincena esta cantidad se irá acumulando.

Para duplicar el aguinaldo con miras a Semana Santa 2026, se debe dividir el monto recibido este diciembre entre el número de semanas (22) o quincenas (11) restantes para el periodo vacacional.

En el caso de los que recibieron el aguinaldo mínimo, cada semana su apartado automático debe ser de 190 pesos; así, para el 30 de marzo, habrán duplicado su aguinaldo.

