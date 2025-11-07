¿Aguinaldo de 40 Días Llega Antes del Buen Fin 2025? Así Sería Entrega del Pago Anticipado

Se vienen días de muchas actividad económica en el país y desde que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto del aguinaldo de 40 días, acá te decimos si dicha prestación llega antes de que empiece el Buen Fin 2025 y cómo sería la entrega anticipada para trabajadores y adultos mayores pensionados.

Desde que se hizo oficial el pago de 40 días de aguinaldo 2025 en México, en una nota ya te dijimos quiénes deben recibirlo por decreto en el DOF (Diario Oficial de la Federación), el monto mínimo que deben recibir los trabajadores y cuándo se deposita dicha remuneración en este año.

Video: Buen Fin 2025: ¿Cómo Aprovechar al Máximo los Descuentos? Evita Estos Errores

¿Aguinaldo de 40 días llega antes del Buen Fin 2025?

El decreto de aguinaldo publicado en DOF del pasado 4 de noviembre 2025 indica que dicha prestación puede empezar a ser depositada a partir del lunes 10 de noviembre, pero eso no significa que los trabajadores y pensionados deban recibirlo durante esa fecha.

Nota relacionada: ¿Qué Pensionados Cobrarán 40 Días de Aguinaldo 2025? Estos Adultos Mayores Recibirán Más Dinero

Es posible que todos los trabajadores y pensionados del ISSSTE que deban cobrar 40 días de aguinaldo en este 2025 reciban su dinero antes o durante la realización de El Buen Fin (que se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre) pero eso dependerá de las dependencias, y que la fecha límite para depositar esta prestación es el 20 de diciembre.

Video: Buen Fin 2025 se Extiende a Cinco Días: Estas Son las Fechas

¿Cómo sería la entrega de los 40 días de aguinaldo por decreto?

Los únicos que tienen fecha segura de entrega de aguinaldo son los pensionados del ISSSTE que durante su etapa como trabajadores fueron servidores públicos. Ellos van a recibir su pago durante la primera quincena de noviembre 2025, es decir durante los días en que se realiza el Buen Fin en México.

Es posible que otros servidores públicos reciban su pago de aguinaldo de 40 días previo al inicio de los descuentos en el país. Por ejemplo, el año anterior trabajadores municipales de Acapulco recibieron un depósito anticipado del 50 por ciento de dicha remuneración en septiembre 2024, esto para que pudieran aprovechar los días de descuento.

Nota relacionada: ¿Cuántos Días de Aguinaldo Dan a Beneficiarios de INAPAM? Este Monto Deben Recibir en 2025

Con toda esta información, los trabajadores y pensionados que fungieron como servidores públicos deberán estar pendientes de las fechas en que les va a caer su pago de aguinaldo 2025 correspondiente a 40 días laborados, muchos miles lo van a recibir antes o durante el Buen Fin de este año.

Historias recomendadas: