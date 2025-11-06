¿La Incapacidad por Maternidad Afecta Pago del Aguinaldo 2025? Esto Dice la Ley sobre Descuentos

¿Qué tal te caerá un dinero extra? El fin de año está cada vez más cerca y los trabajadores ya se preguntan cuándo pagarán el aguinaldo. Pero, ten paciencia porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los empleadores tienen hasta el 20 de diciembre para hacerte el depósito del monto correspondiente.

Si bien ya te explicamos ¿cómo se calcula el aguinaldo? y ¿qué sucede si no trabajaste el año completo?, vale la pena ahondar en ¿qué pasa con el aguinaldo si estuviste de incapacidad por maternidad?, sobre todo ahora que tras la publicación del Decreto del Aguinaldo de 40 días, se dio a conocer un alza en el monto de este concepto para algunos trabajadores.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los trabajadores deben recibir por lo menos 15 días de salario por concepto de aguinaldo, antes del 20 de diciembre. De no recibirlo, se pueden acercar a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador.

Video: ¿Cómo Dividir tu Aguinaldo para Disfrutar y Poder Ahorrar en Navidad y Fin de Año?

¿Hay descuentos al aguinaldo de trabajadoras por incapacidad por maternidad?

La Ley Federal del Trabajo establece que para el cálculo del aguinaldo se completan los periodos vacacionales, la licencia de maternidad, descansos y semanas de incapacidad por riesgo del trabajo.

Sin embargo, las mamás trabajadoras pueden estar tranquilas, toda vez que a las trabajadores no les pueden hacer descuentos en su aguinaldo por haber solicitado incapacidad por maternidad pre y post natal.

De hecho, la LFT especifica que los periodos pre y postnatales (antes y después del nacimiento) deben contar como días trabajados para el cálculo del aguinaldo.

¿Qué pasa con el aguinaldo de hombres que solicitaron permiso de paternidad?

Como ocurre en el caso de la incapacidad por maternidad pre y post natal, aquellos trabajadores que soliciten el permiso de paternidad recibirán su aguinaldo completo. Ello, toda vez que este permiso se considerará como tiempo laborado, y por lo tanto tiene derecho a recibir completo el monto.

La Ley Federal del Trabajo establece que no se pueden descontar partes del aguinaldo a menos de que se trate de anticipos a cuenta de dicha remuneración que se recibe en diciembre o por pensiones alimenticias.

Por lo que debes estar pendiente del balance de tu cuenta bancaria, y en caso de percibir omisiones en el pago del aguinaldo, acercarte a la Profedet.

Video: Hoy, Último Día para Recibir el Aguinaldo en Chihuahua. Qué Hacer Si No lo Recibí

