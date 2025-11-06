¿Qué Pensionados Cobrarán 40 Días de Aguinaldo 2025? Estos Adultos Mayores Recibirán Más Dinero

El decreto del aguinaldo 2025 impulsado por Claudia Sheinbaum indica que para este año miles de trabajadores van a recibir 40 días de pago como parte de esta prestación, por esa razón acá te decimos qué pensionados y adultos mayores van a cobrar ese dinero en México, entre los meses de noviembre y diciembre.

Los 40 días de aguinaldo son una realidad en México, por eso en una nota ya te dijimos quiénes los van a recibir por ley y cuál es el monto mínimo a cobrar para este 2025. De igual forma, también te contamos qué adultos mayores de la Pensión Bienestar van a obtener dicha remuneración a finales de este año.

¿Qué pensionados recibirán 40 días de aguinaldo 2025?

Los adultos mayores que van a cobrar aguinaldo de 40 días son todas aquellas personas que ocuparon un cargo público y actualmente reciben una pensión del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). El decreto de Claudia Sheinbaum publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lo detalla de la siguiente forma:

Jubilados que obtengan una pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los deudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente a cada concepto al que tengan derecho.

¿Cuándo le dan el aguinaldo de 40 días a los pensionados?

De acuerdo con el decreto publicado el pasado 4 de noviembre en el DOF, el pago de aguinaldo comenzará a partir del próximo lunes 10 de noviembre 2025. De ahí y hasta el 20 de diciembre (fecha límite para depositar la remuneración), todos los adultos mayores deberán recibir su dinero equivalente a 40 días de pensión.

Una buena noticia para todos los pensionados del ISSSTE que reciban su aguinaldo de 40 días en noviembre 2025, es que van a poder gozar de los descuentos que habrá en México por el Buen Fin.

