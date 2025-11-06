Nueva App para Encontrar Ofertas por el Buen Fin 2025: Así Funciona

Durante la conferencia de prensa matutina de hoy, 6 de noviembre de 2025, presentaron una nueva app para el Buen Fin 2025, en la cual podrás encontrar ofertas. En N+ te contamos cómo funciona.

De acuerdo con Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la app del Buen in 2025 tendrá las promociones y funcionará para que encuentres los comercios establecidos, formales y registrados.

Video: Buen Fin 2025: ¿Cómo Aprovechar al Máximo los Descuentos? Evita Estos Errores

¿Para qué funciona la nueva app para el Buen Fin?

La app funciona para lo siguiente:

Buscar ofertas verificadas en miles de establecimientos formales.

Filtrar por categorías y guardar productos o tiendas favoritas.

Ubicar comercios cercanos como negocios familiares y locales.

Además, estas promociones del Buen Fin de igual manera podrán verse en el portal oficial, que tendrá un mapa interactivo con el fin de poder facilitar la búsqueda de descuentos en cada zona.

Por su parte, el presidente de la Concanaco- Servytur, hizo énfasis en que el principal propósito de la app es el fortalecimiento de los negocios de barrio y el comercio formal.

También destacó que el registro de los negocios es gratuito y otorga visibilidad nacional, además de ofrecer beneficios para quienes se integren.



