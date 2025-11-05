Sheinbaum Reconoce que “Hay Entendimiento en Seguridad” con EUA y Ahora Va por Comercio

Durante la mañanera de hoy, 5 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que con Estados Unidos hay un entendimiento en materia de seguridad y que espera llegar a un acuerdo en temas de comercio.

Sheinbaum destacó que recientemente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó México, donde ambos gobiernos reafirmaron su disposición a mantener una relación de cooperación.

Hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, de respeto a la soberanía, colaboración y coordinación. Vino el secretario de Estado, Marco Rubio, estuvo en México y ahí se habló de este entendimiento.

Video: Tercer Grado | Las Fichas de México para Hacer Frente a EUA

Noticia relacionada: Trump, Satisfecho con Coordinación que Ofrece Sheinbaum: Casa Blanca.

Asimismo, explicó que debido a la situación presupuestal que enfrenta el gobierno estadounidense, algunas áreas federales se encuentran parcialmente detenidas, por lo que los próximos encuentros bilaterales se realizarán una vez que Washington solucione esos asuntos internos.

El pasado 4 de noviembre, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el presidente estadounidense Donald Trump respeta a Sheinbaum Pardo como presidenta y que valora la coordinación en temas de seguridad que abarcan el narcotráfico.

Leavitt afirmó que si bien Trump se encuentra satisfecho con la cooperación de México en la lucha contra el narcotráfico, aunque reiteró que seguirán presionado para que se refuercen las acciones contra los cárteles.





En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT