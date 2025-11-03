Video: Paso a Paso, Así Fue el Asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan

La Fiscalía General de Michoacán reveló hoy, 3 de noviembre de 2025, cómo fue el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; aquí te explicamos paso a paso que fue lo que sucedió la noche del 1 de noviembre de 2025, en la plaza central del municipio, donde se realizaban festejos con motivo del Dia de Muertos, según los videos que mostró el Gobierno michoacano, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.

Así fue el asesinato de Carlos Manzo, paso a paso

El Gobierno de Michoacán dio una conferencia de prensa este lunes en la que proporcionó información sobre el avance en la investigación por el homicidio de Carlos Manzo, la noche del 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos, al finalizar la inauguración del Festival de la Velas, con motivo del Día de Muertos.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que de acuerdo con las investigaciones, el homicidio tuvo una planeación y habrían participado dos personas, de las cuales, una de ellas, el supuesto autor material, fue abatido.

La segunda persona, “el ejecutor de estos hechos”, se hospedó en un hotel de la zona centro, aproximadamente a las 16:00 horas.

Minutos antes del asesinato salió del hotel y realizó unas compras, con una sudadera color blanco con capucha.

A las 20:10 horas, cuando concluyó el Festival de las Velas, el sujeto se dirige al alcalde de Uruapan, entre la gente que estaba en la plaza principal del municipio.

En el video, se observa cómo camina al área del altar de la catrina monumental.

Como no podía llegar a la zona donde estaba el alcalde de Uruapan, el sujeto se sube al jardín para avanzar más rápido hacia Carlos Manzo.

Posteriormente, el sujeto dispara contra el alcalde de Uruapan en al menos siete veces, momento en que la gente se echa a correr, por la balacera.

Segundos después, el presunto agresor fue sometido y abatido.

Así fue la entrevista exclusiva que Carlos Manzo dio a N+

Mapa de la Plaza Morelos, en el centro de Uruapan

