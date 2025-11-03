¿También Sube el Pasaje de RTP? Esto Se Sabe Sobre Precio del Transporte Público
Aquí de decimos si la tarifa de RTP también aumentó, luego del incremento del pasaje para transporte público de la Ciudad de México
A partir de este fin de semana, subió oficialmente el pasaje del transporte público de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos si también aumentó la tarifa de los camiones RTP (Red de Transporte de Pasajeros).
- Datos sobre la nueva tarifa de transporte público: A partir del 1 de noviembre de 2025, el precio del pasaje del transporte público concesionado de ruta y corredor subió 1.50 pesos, luego de un acuerdo entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y transportistas.
- La tarifa del transporte público que se brinda de madrugada, de 23:00 a 06:00 horas, también aumentó 20%.
- Los concesionarios deberán exhibir en un lugar visible las nuevas tarifas.
- Los conductores además de portar uniforme, deben tener licencia tipo C.
- Las unidades no deben tener vidrios polarizados.
- Las unidades deben estar rotuladas, limpias, con mantenimiento, con cámaras de seguridad, botones de auxilio y GPS.
- Deben poseer seguro de responsabilidad civil.
¿La tarifa de los camiones de RTP también suben de precio?
Ante el aumento de la tarifa del transporte público, la Red de Transporte de Pasajeros de CDMX aclaró que el precio del pasaje de los camiones RTP no va a incrementar, así como en todo el sistema de la Red de Movilidad Integrada, conformada por:
- RTP
- Trolebús
- Metro CDMX
- Ecobici
- Cablebús
- Red de Corredores
- Taxi
Por esta razón, la tarifa de RTP se mantiene con los siguientes precios:
|Servicio RTP
|Precio
|Servicio ordinario
|2.00 pesos
|Servicio expreso
|4.00 pesos
|Ecobús
|5.00 pesos
|Nochebús
|7.00 pesos
Además, se mantiene la entrada gratis para personas de la tercera edad, con discapacidad y menores de cinco años de edad.
