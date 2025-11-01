Así Queda la Tarifa de Transporte en CDMX por Kilómetro Ya Con Aumento a Microbús y Camiones

Ya se dio a conocer la nueva tarifa que se va a cobrar en el transporte público de la Ciudad de México, por esa razón, acá te decimos cuánto vas pagar por cada kilómetro de recorrido ya con el aumento de pasaje a microbús, camiones y corredores de la CDMX a partir de hoy 1 de noviembre 2025.

Fue durante la noche del 31 de octubre 2025 cuando se dio a conocer el aumento de tarifa al transporte público de la capital, por eso en una nota ya te dijimos a partir de cuándo sube el pasaje en CDMX y si el incremento también aplica para el Metrobús.

¿Cuándo sube el pasaje CDMX?

El aumento de pasaje CDMX empieza a aplicarse desde este sábado 1 de noviembre 2025, dado que la nueva tarifa de transporte fue anunciada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de octubre y la ley establece que debe entrar en vigor un día después de su publicación.

Para que el aumento al transporte público CDMX sea un hecho, los conductores se comprometieron a cumplir con nuevas obligaciones, como portar licencia para conducir Tipo "C" vigente y visible para los pasajeros, retirar vidrios polarizados, entre otras cosas.

¿Cómo queda la nueva tarifa del transporte público CDMX por kilómetro ya con el aumento?

El costo del transporte público tuvo un aumento al pasaje de 1.50 pesos mexicanos, así lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI). Bajo esta nueva determinación, la tarifa de microbús, vagonetas, camiones y corredores CDMX queda de la siguiente forma ya con el incremento:

Microbús y vagonetas CDMX

Primero 5 kilómetros : 7.50 pesos.

: 7.50 pesos. De 5 a 12 km : 8 pesos.

: 8 pesos. Más de 12 kilómetros : 9 pesos.

: 9 pesos. Tarifa nocturna de 23:00 a 06:00 horas: Se aplica un 20 por ciento extra a lo establecido, es decir de 9 a 11 pesos.

Autobuses y camiones CDMX

Primeros 5 km : 8.50 pesos.

: 8.50 pesos. Más de 5 km : 9.50 pesos.

: 9.50 pesos. Tarifa nocturna de 23:00 a 06:00 horas: Se aplica un 20% extra a lo establecido, es decir de 10 a 11 pesos.

Corredores CDMX

Única tarifa de 9.50 pesos.

Tarifa nocturna de 23:00 a 06:00 horas: Se aplica un 20% extra a lo establecido, es decir de 11 pesos.

Aunque la nueva tarifa de transporte público CDMX no tuvo tanto aumento como en el Edomex, seguro va a tener un impacto en la economía de la personas que diariamente transitan por microbuses, camiones y corredores.

