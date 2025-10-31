México Imparable Raíces de Fuego 2025: ¿Cómo Inscribirse a la Carrera y Cuál es la Ruta en CDMX?

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 31 de octubre de 2025, presentaron la próxima carrera de México Imparable y Raíces de Fuego. En N+ te contamos los detalles y cómo inscribirse.

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, atleta y líder del proyecto México Imparable, compartió cómo hacer el registro para participar en la carrera, que se llevará a cabo el 7 de diciembre y tendrá como punto de salida el Zócalo capitalino.

El registro es a través del sitio oficial mexicoimparable.com, puedes participar con toda tu familia.

La ruta de Raíces de Fuego será un recorrido por algunos de los sitios representativos de la capital. Los 10 mil corredores que participarán pasarán por puntos como:

Tlatelolco.

Avenida Hidalgo.

Paseo de la Reforma.

Rivera de San Cosme.

Calzada México-Tacuba.

La Plaza del Árbol de la Noche Victoriosa.

La Glorieta de las Mujeres que Luchan.

En breve más información.

FBPT