¿Dónde se Van a Reunir los Transportistas Hoy? Esto Pasará ante Posibles Bloqueos

Los transportistas anunciaron bloqueos y una mega marcha en la Ciudad de México (CDMX) para exigir el aumento a la tarifa en el pasaje. En N+ te detallamos en dónde se reunirán hoy, 31 de octubre de 2025.

En un comunicado del pasado 27 de octubre de 2025, con la consigna ¡Todos a la marcha este 29 de octubre por una tarifa digna!, los transportistas advirtieron sobre las protestas y cierres en las principales vialidades de la capital. En N+ te contamos por qué postergaron las acciones: Nueva Fecha para Mega Marcha de Transportistas: ¿Por Qué Pospusieron Bloqueos Hoy en CDMX?.

Video: Transportistas Posponen Bloqueo en CDMX y Aceptan Diálogo con Semovi el 31 de Octubre

Un día después, el 28 de octubre, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que determinaron con las autoridades capitalinas tener un espacio para que sean escuchados, por ello te compartimos a qué hora será hoy su reunión en ¿A Qué Hora Definen Si Hay Bloqueo de Transportistas Hoy? Mesa de Diálogo lo Determinará.

La FAT pospone el bloqueo masivo de las principales vialidades de la Ciudad de México y se reconoce la apertura al diálogo de las Secretarías de Movilidad y de Gobierno de la autoridad del gobierno.

¿En dónde se reunirán los transportistas hoy?

La FAT tendrá una mesa de diálogo este viernes 31 de octubre con el Gobierno de la CDMX en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi). La reunión comenzará a las 4:00 de la tarde, el pasado 28 de octubre, en conferencia de prensa, la mandataria Clara Brugada Molina precisó que el ajuste tarifario tendrá que discutirse todos los días hasta llegar a un acuerdo.

Es por ello que los transportistas comunicaron que este día aceptaron la reunión para no afectar a la ciudadanía y que esperan llegar a un acuerdo.

