Nueva Fecha para Mega Marcha de Transportistas: ¿Por Qué Pospusieron Bloqueos Hoy en CDMX?

Para hoy, 29 de octubre de 2025, estaba previsto un mega bloqueo en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX), pero los transportistas lo pospusieron. En N+ te contamos por qué y los detalles que debes tomar en cuenta.

Por medio de un comunicado, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó que pospusieron el bloqueo debido a que llevarán a cabo una reunión con las autoridades capitalinas.

La FAT se disculpa con la ciudadanía por los inconvenientes que pudiese haber padecido por los anuncios de manifestación y bloqueos, pero eran la última opción para hacer evidente la inconformidad por la precaria situación económica y laboral que vive en sector transportista de la capital.

Anuncian reunión con autoridades de CDMX

El próximo viernes 31 de octubre de 2025, los transportistas se reunirán con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, a las 4:00 de la tarde en la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Los transportistas exigen un aumento a la tarifa y especificaron que con un apoyo económico se evitaría el desempleo de miles de operadores y funcionaría para que los dueños de unidades no vivan endeudados.

El pasado 28 de octubre, en conferencia de prensa Brugada Molina precisó que mantendrán un diálogo hasta llegar a un acuerdo con los trasportistas, detalló que se contemplarían diferentes aristas sobre las exigencias de los pasajeros, quienes piden un mejor servicio y también las de los conductores.

