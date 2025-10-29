¿Siguen Bloqueos por Paro Nacional de Agricultores? Esto se Sabe Sobre las Protestas de Hoy

Luego de dos jornadas consecutivas de bloqueos carreteros encabezados por campesinos, como parte del Paro Nacional de Agricultores, aquí te decimos si hoy, 29 de octubre de 2025, seguirán las protestas en vialidades del país.

Este miércoles, campesinos mantienen algunos bloqueos en carreteras del país, como en Jalisco.

Agricultores y autoridades logran acuerdo

Después de 5 horas de negociación con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), Julio Berdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, los campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato acordaron aceptar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz y dejar una base abierta para negociar el precio de garantía.

Es decir, los agricultores recibirán 950 pesos por tonelada de maíz, independientemente de lo que logren negociar por la venta de cada tonelada del producto.

Mauricio Pérez, dirigente campesino de Guanajuato, declaró que el apoyo resultará “más o menos bien" y que rechazaron la base con la que las autoridades prometían 5,200 pesos por tonelada de maíz.

El líder de Guanajuato agregó que el mercado “va a dar poquito más, a parte dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una oportunidad de mercado y con una base fija, pues ya se tasa un precio y pues es difícil que repunte de ahí”.

Explicó que “no hay una tasa, lo que hay es libre competencia y ver de qué manera podemos persuadir a los industriales para que nos apoyen con la comercialización”.

¿Seguirán hoy los bloqueos carreteros en el país?

Ante el acuerdo al que llegaron campesinos y autoridades, a partir de hoy se deben empezar a levantar los bloqueos que los campesinos realizaron desde el lunes, en varias carreteras de la República mexicana.

Al término de la mesa de negociación, celebrada en la Secretaría de Gobernación (Segob), los campesinos dieron a conocer que en los próximos días llevarán a cabo mesas de trabajo con los industriales del ramo con el fin de mejorar el precio base de 5,200 pesos por tonelada de maíz.

Información en desarrollo…

Con información de N+ y Bogdán Castillo Aguirre.

