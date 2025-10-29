Campesinos y Agricultores Alcanzan Acuerdo con Gobierno Federal: ¿Qué Pasará con los Bloqueos?

Después de cinco horas de negociación con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, los campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato anunciaron algunos acuerdos alcanzados.

De acuerdo con los trabajadores del campo, se acordó aceptar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz y dejar una base abierta para negociar el precio de garantía de la tonelada de este grano.

¿Qué significa esto? Que recibirán 950 pesos por tonelada de maíz, independientemente de lo que logren negociar por la venta de cada mil kilos del producto.

De esta manera, el gobierno federal dará 800 pesos y los gobiernos estatales 150 pesos, en favor de los campesinos y agricultores.

Ahora, lo que sigue serán las negociaciones con los industriales, donde buscarán subir el precio de compra por tonelada de maíz, ya que actualmente el pago base es de 5 mil 200 pesos.

¿Qué pasará con las protestas y cierres carreteros?

Ante este acuerdo, a partir de este miércoles, podrían comenzar a levantarse los bloqueos que se mantienen en distintos puntos de la República Mexicana.

Y es que la víspera, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó de bloqueos en 13 casetas y en 12 tramos carreteros, donde se dio de forma intermitente.

Las protestas causaron varias afectaciones al transporte de pasajeros y el de carga, y los problemas alcanzaron a centrales camioneras.

De los 13 bloqueos, en ocho mantuvieron el paso libre, en tres estuvo bloqueada la circulación y en dos, se permitió la operación.

Con información de N+

