Me gusta la Ampliación de Aranceles a México, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento para la imposición de aranceles a México y dijo que a su país le está yendo muy bien con esa prórroga.

Ayer por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo norteamericano y se acordó la extensión tarifaria.

Ah, me gusta la ampliación (de aranceles) con México porque mira, nos está yendo muy bien con esa ampliación", dijo Trump a periodistas en el Air Force One, después de despegar de Japón.

"Estamos obteniendo muchos aranceles, están pagando mucho dinero", añadió al ser cuestionado sobre cuando esperaba que se diera la extensión.

La imposición de nuevos aranceles, entre ellos a vehículos pesados que entran a Estados Unidos, estaba prevista para entrar en vigor el próximo 1 de noviembre; sin embargo, la mandataria federal informó que México obtuvo una prórroga.

La noche de este 28 de octubre, tiempo del centro de México, el presidente estadounidense afirmó que "muchas" armadoras automotrices se están yendo a Estados Unidos.

"Como sabes, muchas armadoras se están mudando de México de regreso a Estados Unidos", aseguró.

La llamada entre Trump y Sheinbaum fue durante el fin de semana pasado, dijo la presidenta mexicana en su conferencia mañanera.

"Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar una semana más para cerrar el tema que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están pendientes", dijo.

En unas semanas más nos volveríamos a hablar, solo hablamos esencialmente del tema comercial y acordamos seguir trabajando

La llamada fue "muy breve", indicó Sheinbaum.

