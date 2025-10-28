Inicio Nacional Clima Huracán Melissa Recobra Fuerza y se Vuelve a Intensificar a Categoría 4; Vista desde el Espacio

Huracán Melissa Recobra Fuerza y se Vuelve a Intensificar a Categoría 4; Vista desde el Espacio

El poderoso ciclón tropical se localizaba a 175 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba, la noche de este martes

Vista desde el espacio del huracán Melissa. Foto: NOAA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la noche de este martes 28 de octubre de 2025 el huracán Melissa se volvió a intensificar a huracán categoría 4 en la escala Saffir Simpson. 

Con corte a las 21:00 horas del martes, el poderoso ciclón tropical se localizaba a 175 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba, y a mil 85 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

Noticia relacionada: Bajan Temperaturas en CDMX: Activan Alerta por Frío Intenso a Partir de Esta Madrugada

¿Hacia dónde va Melissa?

El huracán Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de 260 kilómetros por hora.

Con esta fuerza, se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora, según el pronóstico de su trayectoria. 

¿México corre riesgo? Conagua emite aviso

Sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, este sistema no representa ningún riesgo para México, reiteró el Servicio Meteorológico Nacional. 

Melissa iguala récords históricos 

Melissa ya es uno de los huracanes atlánticos más poderosos de que se tiene registro. La monstruosa tormenta se fortaleció el martes antes de golpear Jamaica, provocando vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora. 

Es el huracán atlántico más fuerte en tocar tierra desde que Dorian azotó las Bahamas en 2019. La tormenta llegó a tierra el martes en Jamaica como uno de los huracanes atlánticos más potentes de la historia. 

  • Sus vientos sostenidos igualaron el récord de las mayores velocidades de una tormenta atlántica al tocar tierra.

