Megabloqueo de Transportistas en CDMX: Estos Serán Todos los Puntos Afectados Este Miércoles
N+
Los trabajadores del transporte acusan incumplimientos de las autoridades capitalinas con el aumento de la tarifa del pasaje y homologación con el Edomex
COMPARTE:
Transportistas alistan un megabloqueo desde las primeras horas de este miércoles 29 de octubre de 2025 que afectará algunas de las principales arterias viales de la Ciudad de México.
Los trabajadores del transporte acusan incumplimientos de las autoridades capitalinas con el aumento de la tarifa del pasaje, homologación con el Estado de México y el bono de transporte.
Noticia relacionada: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pierde Todos sus Vuelos Combinados a Estados Unidos
¿Cuáles serán las calles y avenidas de CDMX bloqueadas por transportistas?
Organizado por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), en punto de las 6:30 horas de este miércoles los puntos afectados por la primera fase del megabloqueo serán:
Norte de la Ciudad de México:
- Autopista México–Pachuca
- Paradero Indios Verdes
- Insurgentes Norte
- Calzada Ticomán
- Av. 608 (San Juan de Aragón)
- Calzada San Juan de Aragón
Oriente de la Ciudad de México:
- Autopista México–Puebla
- Cabeza de Juárez – Santa Martha Acatitla
- Calzada Ignacio Zaragoza (ambos sentidos)
- Autopista México–Puebla
- Av. Texcoco
- Bordo de Xochiaca
- Pantitlán
Sur de la Ciudad de México:
- Autopista México–Cuernavaca
- Calzada de Tlalpan y Taxqueña
- Tlalpan (de Viaducto a Tasqueña)
- Carretera Federal a Cuernavaca
- Calzada Ermita Iztapalapa
- Canal de Miramontes
- Accesos a Calz. del Hueso
Poniente de la Ciudad de México:
- México–Toluca
- Observatorio – Constituyentes
- Av. Constituyentes (de Las Torres a Observatorio)
- Autopista México–Toluca
- Av. Vasco de Quiroga
- Carlos Lazo
Centro de la Ciudad de México:
- Circuito Interior, Periférico y Viaducto
- Bloqueos intermitentes en Circuito Interior (Tramos Norte, Río Consulado, Oceanía, Chapultepec)
- Anillo Periférico (en sus cuatro zonas)
- Posibles cierres parciales en Viaducto Miguel Alemán
Marcha hacia el Zócalo
Mientras que la segunda fase de la movilización incluye una marcha pacífica a las 14:00 horas desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional. Por esta manifestación se tienen contemplados los siguientes cierres complementarios:
- Acceso al Zócalo cerrado desde las 17:00 horas.
- Cierres intermitentes en Eje 1 Norte (Rayón) y Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier) para desvío de tránsito.
- Estaciones de Metro Hidalgo, Juárez, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan y Pino Suárez podrían permanecer cerradas temporalmente.
¿Qué es la Fuerza Amplia de Transportistas?
La FAT es un gremio que agrupa aproximadamente cerca de 8 mil concesionarios que demandan que la tarifa de transporte se homologue con la del vecino Estado de México, así como un bono de combustible ante el incremento de los precios del diésel.
El viernes habrá mesa de diálogo con gobierno de CDMX
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró que el próximo viernes 31 de octubre realizarán una mesa de trabajo con los transportistas para atender sus demandas.
Este martes 28 de octubre, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario capitalino llamó a los trabajadores del transporte a no realizar el cierre de vialidades, toda vez que esta semana se reunirán.
Historias recomendadas:
- Dictan Prisión Preventiva a 4 Empleados de Seguridad UNAM por Muerte de Aficionado del Cruz Azul
- Empresas Fantasmas y Millones de Pesos: Claves en la Detención del Esposo de Inés Gómez Mont
AMP