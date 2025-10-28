Megabloqueo de Transportistas en CDMX: Estos Serán Todos los Puntos Afectados Este Miércoles

Transportistas alistan un megabloqueo desde las primeras horas de este miércoles 29 de octubre de 2025 que afectará algunas de las principales arterias viales de la Ciudad de México.

Los trabajadores del transporte acusan incumplimientos de las autoridades capitalinas con el aumento de la tarifa del pasaje, homologación con el Estado de México y el bono de transporte.

Noticia relacionada: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pierde Todos sus Vuelos Combinados a Estados Unidos

¿Cuáles serán las calles y avenidas de CDMX bloqueadas por transportistas?

Organizado por la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), en punto de las 6:30 horas de este miércoles los puntos afectados por la primera fase del megabloqueo serán:

Norte de la Ciudad de México:

Autopista México–Pachuca

Paradero Indios Verdes

Insurgentes Norte

Calzada Ticomán

Av. 608 (San Juan de Aragón)

Calzada San Juan de Aragón

Oriente de la Ciudad de México:

Autopista México–Puebla

Cabeza de Juárez – Santa Martha Acatitla

Calzada Ignacio Zaragoza (ambos sentidos)

Autopista México–Puebla

Av. Texcoco

Bordo de Xochiaca

Pantitlán

Sur de la Ciudad de México:

Autopista México–Cuernavaca

Calzada de Tlalpan y Taxqueña

Tlalpan (de Viaducto a Tasqueña)

Carretera Federal a Cuernavaca

Calzada Ermita Iztapalapa

Canal de Miramontes

Accesos a Calz. del Hueso

Poniente de la Ciudad de México:

México–Toluca

Observatorio – Constituyentes

Av. Constituyentes (de Las Torres a Observatorio)

Autopista México–Toluca

Av. Vasco de Quiroga

Carlos Lazo

Centro de la Ciudad de México:

Circuito Interior, Periférico y Viaducto

Bloqueos intermitentes en Circuito Interior (Tramos Norte, Río Consulado, Oceanía, Chapultepec)

Anillo Periférico (en sus cuatro zonas)

Posibles cierres parciales en Viaducto Miguel Alemán

Marcha hacia el Zócalo

Mientras que la segunda fase de la movilización incluye una marcha pacífica a las 14:00 horas desde el Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional. Por esta manifestación se tienen contemplados los siguientes cierres complementarios:

Acceso al Zócalo cerrado desde las 17:00 horas.

Cierres intermitentes en Eje 1 Norte (Rayón) y Eje 1 Sur (Fray Servando Teresa de Mier) para desvío de tránsito.

Estaciones de Metro Hidalgo, Juárez, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan y Pino Suárez podrían permanecer cerradas temporalmente.

¿Qué es la Fuerza Amplia de Transportistas?

La FAT es un gremio que agrupa aproximadamente cerca de 8 mil concesionarios que demandan que la tarifa de transporte se homologue con la del vecino Estado de México, así como un bono de combustible ante el incremento de los precios del diésel.

El viernes habrá mesa de diálogo con gobierno de CDMX

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, aseguró que el próximo viernes 31 de octubre realizarán una mesa de trabajo con los transportistas para atender sus demandas.

Este martes 28 de octubre, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, el funcionario capitalino llamó a los trabajadores del transporte a no realizar el cierre de vialidades, toda vez que esta semana se reunirán.

Historias recomendadas:

AMP