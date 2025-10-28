Dictan Prisión Preventiva a 4 Empleados de Seguridad UNAM por Muerte de Aficionado del Cruz Azul

Este martes 28 de octubre, cuatro empleados de seguridad de la UNAM fueron presentados ante un juez por su presunta participación en la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, ocurrida en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario el pasado fin de semana; esto pasó en su audiencia.

Según los primeros reportes, un juez de control determinó la prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, ya que los cuatro trabajadores de vigilancia son señalados por el delito de homicidio calificado, por el fallecimiento del hombre que acudió al Estadio Olímpico Universitario a apoyar a su equipo de futbol.

Los acusados, trabajadores de seguridad de la UNAM, están identificados como:

Brayan Leonardo “N”

José Rodrigo “N”

Noé “N”

Luis Alberto “N”

La audiencia para determinar su situación jurídica se realizará el sábado 1 de noviembre, en dicha reunión, se definirá si son vinculados o no a proceso. Lo anterior, porque los trabajadores de seguridad de la UNAM, presuntamente le aplicaron a la víctima "la llave china”, una maniobra de sometimiento que derivó en su fallecimiento a causa de asfixia.

¿Por qué murió Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul?

Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul fue detenido la medianoche del sábado en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario por personal de seguridad que realizaba el retiro de las personas que permanecían en el área, según informó la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un día después de los hechos.

Las autoridades educativas indicaron que el aficionado se encontraba "en aparente estado de ebriedad" y agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio "impidiendo violentamente su labor".

La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades

Sin embargo, en el trayecto, "sufrió un desvanecimiento" y se solicitó la presencia de paramédicos para reanimarlo, pero lamentablemente, solo confirmaron la ausencia de signos vitales y Rodrigo Mondragón fue declarado muerto.

Los familiares y seres queridos del aficionado del Cruz Azul, realizaron una serie de protestas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La autoridad informó los detalles de los resultados de la autopsia que practicó el Instituto de Ciencias Forenses. En ese sentido, se explicó que la causa del fallecimiento de Rodrigo Mondragón fue por asfixia tras ser estrangulado.

El aficionado del Cruz Azul fue sometido con un mecanismo de opresión en el cuello conocido como "llave china", que es una técnica que consiste en presionar los vasos sanguíneos del cuello de una persona y puede ocasionar distintas reacciones.

Las autoridades de seguridad de la UNAM no especificaron la intensidad del sometimiento y solo apuntaron el "desvanecimiento". No obstante, los resultados de la autopsia indican que se realizó alguna acción de sujeción que fue letal debido a la cantidad de fuerza.

