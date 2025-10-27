Mujer que Robó a Bebé de Hospital en Durango Quería “Hacer Más Grande su Familia”; Así la Raptó

La mujer que robó a una bebé de un hospital de Durango, reveló a las autoridades los motivos por los que decidió sustraer a la recién nacida. Su cómplice también fue detenida; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), las mujeres fueron identificadas como Carla Daniela “R” y Anabel “R”, la primera de ellas, es quien aparece vestida como personal de salud en las grabaciones del Hospital Materno Infantil, mientras que la segunda trabajaba en el área de limpieza de la clínica.

La titular de la Fiscalía, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, aseguró que ambas sospechosas planearon la sustracción de la menor, ya que Carla Daniela quería un nuevo integrante para su familia.

Previamente ella había conocido a Anabel ‘R’, persona que trabajaba en dicho nosocomio, ya que es contratada por una empresa de limpieza privada o de intendencia privada para dicho hospital

Según las investigaciones, Anabel le proporcionó información clave sobre los recién nacidos, pues le explicó quienes de ellos “eran viables” para poder privarlos de la libertad.

Por lo tanto, le señaló que la bebé Judith “N” era la más sana en el área porque pronto cambiaría a la sala de transición y crecimiento, donde después de estar ahí, sería dada de alta.

Ella misma le proporcionó información de la ubicación de la cuna de la bebé donde se encontraba, que era la tercera cuna cerca de la ventana

La trabajadora de limpieza también proporcionó:

Horarios de cambio de turno

Horario de las mamás que iban a alimentar a los bebés internados

El área a donde podría llevar a la bebé el área porque “había más oportunidad”

Carla Daniela entró varias veces al hospital, incluso en el área de transición permaneció sentada aproximadamente 2 horas. Luego Anabel la contacta en otras ocasiones.

Finalmente se vuelven a encontrar en el área de crecimiento, donde esperó de nuevo y después se apoderó de la bebé.

Ahí estuvieron platicando alrededor de 5 minutos, posteriormente se retira Anabel y se queda solo Carla Daniela y en el momento en que ella ve oportunidad, que es aproximadamente a las 16:00 horas, ingresa al área restringida envuelve a la niña en una sábana y la saca por abajo del brazo

Carla guardó a la bebé en una bolsa negra y salió del hospital. Se dirigió a la calle Miguel de Cervantes Saavedra donde pidió prestado un baño y ahí dejó el pantalón quirúrgico. Llegó en taxi a su casa ubicada en el fraccionamiento Benito Juárez.

¿Qué pasó con la bebé robada en Durango?

La Fiscalía explicó que en dicho domicilio mantuvo privada de la libertad a la bebé, a quien puso en riesgo, ya que la recién nacida requería alimento y medicamento especial.

Además, también la violentó, ya que le cortó el cabello con la finalidad de evitar que alguien la reconociera. Carla decidió abandonar a la bebé en un jardín luego de percatarse de la detención de su cómplice. La pequeña Judith fue hallada por vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades y después de una valoración médica, la regresaron a su familia.

Las autoridades indicaron que Carla Daniela robó a la bebé del hospital de Durango porque quería hacerle creer a su pareja que vive en Estados Unidos, que ella acababa de tener a la niña.

Incluso le dijo a su mamá que tenía dos días de haber tenido a su bebé

La mujer también engañó a su familia, haciéndoles creer que estaba estudiando enfermería en una escuela privada. Solo quería obtener “un beneficio” haciendo creer que ese bebé era de ellos.

