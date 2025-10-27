Reportan Compras de Pánico y Desabasto de Agua en Purificadoras de Edomex por Cierre de Pozos

El cierre de pozos de agua en Edomex ha desatado las compras de pánico en algunos municipios, así como la suspensión temporal de purificadoras por falta de abasto, por lo que las familias están tomando medidas para no quedarse sin agua para consumo humano.

Según los primeros reportes, desde el viernes pasado se implementó el Operativo Caudal, con el que las autoridades cerraron pozos de agua ilícitos en al menos 48 municipios.

Lo anterior, para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro, aseguró la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Una vez que concretaron varias investigaciones, lograron identificar las cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna, o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobreexplotación.

También fueron detectadas redes ilícitas de donde se robaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado “con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario público o a algún organismo administrador”.

Según las autoridades, mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros de agua para uso doméstico, en varios puntos se vendía con sobre costo de hasta el 59%.

Reportan compras de pánico y desabasto de agua en purificadoras

Por esta razón decidieron cerrar pozos de agua en el Edomex. Sin embargo, la medida ha afectado a varias familias, quienes no pueden rellenar sus garrafones o botellas de agua por la falta de agua en las purificadoras.

Tal es el caso de los vecinos de municipios como Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. En este último, los negocios donde las personas acuden por agua para sus hogares ya no tienen líquido, por lo que se trasladan a varias colonias cercanas en la Ciudad de México para conseguir un poco de agua.

Por ejemplo, en las colonias Providencia, Ampliación Providencia y San Felipe de Jesús, las cuales están cerca de dicho municipio, los vecinos reportan la presencia de familias mexiquenses con hasta 6 garrafones para llenarlos, así como tambos y otros recipientes.

Esto nunca lo habíamos visto aquí (colonia Providencia). Ahora la gente se está llevando varios garrafones y nos dejan sin agua a nosotros, dijo una vecina a N+

Mientras que en locales comerciales de Nezahuacóyotl, las compras de pánico se han hecho presentes en tiendas ubicadas en la colonia Metropolitana Segunda Sección, donde los clientes están llevando botellas y garrafas de agua para no quedarse sin el líquido en sus casas.

¿Qué dicen las autoridades?

Una vez que se llevó a cabo el cierre de pozos en el Edomex, las autoridades mencionaron que no habría afectaciones para los habitantes, además, que contaban con la infraestructura para atender cualquier situación.

En tanto, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de La Paz, indicó que estos cierres no afectan el servicio de suministro de agua en la zona.

Por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada para estar al tanto de la situación.

