Caso Montserrat: Vinculan a Proceso a Hombres por Muerte de Mujer que Quemaron Viva en la GAM

Monserrat Karina Álvarez fue quemada viva y murió por las severas lesiones que le provocaron dos hombres cuando se encontraba en su vivienda ubicada en la colonia Defensores de la República de la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX; los presuntos agresores fueron vinculados a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX), los sujetos señalados por su probable participación en el delito de feminicidio calificado, ya iniciaron su proceso penal luego de que un juez determinó que había pruebas suficientes para su vinculación.

Según las investigaciones, Hugo “N”, alias, “La Empanada”, presuntamente ayudó a los implicados a huir del lugar en un taxi. En tanto, Eddy “N”, alias, “El Homi”, fue detenido por iniciar el incendio en el domicilio de la víctima, lo que provocó lesiones por quemaduras que derivaron en su fallecimiento.

En audiencias distintas, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Oriente y en ambos casos, se fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Quién era Monserrat Karina Álvarez, mujer que murió quemada viva?

La tarde del 16 de octubre transcurría de manera normal para los vecinos de la calle Norte 1M de la colonia Defensores de la República, hasta que los gritos de auxilio de una mujer los alertaron y de inmediato salieron a verificar qué ocurría.

En la calle, una mujer identificada como Monserrat Karina Álvarez de 30 años de edad, pedía ayuda envuelta en llamas por el fuego que se extendió por toda su vivienda. Ella relató que estaba en su casa cuando varios sujetos rociaron gasolina y le prendieron fuego.

Los vecinos intentaron auxiliarla mientras pedían una ambulancia. Una vez que llegaron los paramédicos de Protección Civil de la alcaldía, de inmediato la trasladaron hasta el Hospital Rubén Leñero, debido a que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% del cuerpo; murió en la clínica.

Monserrat Karina Álvarez, la mujer que fue quemada viva en la GAM, se dedicaba a limpiar parabrisas y vender dulces.

Las investigaciones señalan que en el lugar donde ocurrieron los hechos se rentaban viviendas a bajo costo a personas en situación de calle, y Hugo acudía ahí para vender distintos tipos de droga.

Presuntamente, la víctima tenía una deuda y Hugo, habría promovido que otras personas le prendieran fuego.

